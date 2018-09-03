Рогозин не исключил воздействия в космосе дрелью на обшивку корабля «Союз»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию об утечке воздуха с космического корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рогозина, причиной разгерметизации могла стать ошибка на земле. Версию о том, что утечка воздуха могла произойти в результате столкновения с метеоритом, опровергли. В данный момент комиссия проверяет, было ли отверстие результатом брака или преднамеренным действием.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что версия о преднамеренном воздействии дрелью в космосе на обшивку космического корабля «Союз МС-09» не отвергается.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — заявил Рогозин.

Ранее стало известно, что причиной утечки воздуха с МКС стало отверстие в корпусе корабля.