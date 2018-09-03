Рогозин не исключил, что «Союз» продырявили дрелью в космосе

Точную причину разгерметизации на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, установят по итогам работы комиссии. Версия о внешнем воздействии на корабль метеорита уже исключена. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , передает РИА Новости

«Мы рассматриваем все версии. Правда, версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри», — сказал Рогозин.

Он отметил, что с уверенностью назвать причину пока нельзя.

«Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», — пояснил глава «Роскосмоса».

Он отметил, что пока рассматриваются все версии повреждения корабля.

«Дело чести РКК «Энергия» найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», — заключил Рогозин.

Утечку воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, нашли в ночь на 30 августа. Она находилась в бытовом отсеке корабля. Первоначально считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. РКК «Энергия» начала внутреннее расследование.