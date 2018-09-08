Спецназ в ходе учений в ЦВО уничтожил бандгруппы условного противника

ТАСС , 8 сентября. Спецназ Центрального военного округа выявил и уничтожил незаконные вооруженные формирования условного противника на учениях в Сибири и Поволжье, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦВО.

"Согласно замыслу учений, разведка вскрыла базовые лагеря условных бандгрупп в лесистой местности. Используя штатное вооружение, разведчики уничтожили незаконные вооруженные формирования", — говорится в сообщении.

По словам представителей округа, группы спецназа были переброшены вертолетами армейской авиации Ми-8 в районы выявленных бандгрупп. Выполнив десантирование с высоты 4 тыс. метров на парашютах «Арбалет-2», спецназовцы совершили 50 километровый марш к позициям условного противника.

Как сообщалось ранее, масштабные учения разведывательных подразделений Центрального военного округа прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. В них были задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих.