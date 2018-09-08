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Спецназ в ходе учений в ЦВО уничтожил бандгруппы условного противника
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Спецназ в ходе учений в ЦВО уничтожил бандгруппы условного противника 

ТАСС + ещё 14 14 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 сентября. Спецназ Центрального военного округа выявил и уничтожил незаконные вооруженные формирования условного противника на учениях в Сибири и Поволжье, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦВО.
"Согласно замыслу учений, разведка вскрыла базовые лагеря условных бандгрупп в лесистой местности. Используя штатное вооружение, разведчики уничтожили незаконные вооруженные формирования", — говорится в сообщении.
По словам представителей округа, группы спецназа были переброшены вертолетами армейской авиации Ми-8 в районы выявленных бандгрупп. Выполнив десантирование с высоты 4 тыс. метров на парашютах «Арбалет-2», спецназовцы совершили 50 километровый марш к позициям условного противника.
Как сообщалось ранее, масштабные учения разведывательных подразделений Центрального военного округа прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. В них были задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих.
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