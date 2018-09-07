Спецназ ЦВО уничтожил «террористов» под Новосибирском: видео

В ходе учений в лесу спецназовцы обнаружили командный пункт условного противника и уничтожили полевые станции спутниковой связи.

Учения военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа прошли в Новосибирской области

По легенде учений, условные террористы успели развернуть в лесу полевые станции спутниковой связи. Задача спецназа состоит в том, чтобы найти командный пункт врага, устранить часовых, захватить секретные документы и подорвать объекты противника и его бронетехнику.

Спецназовцы также выполняют нормативы по огневой подготовке из стрелкового и специального оружия. Это и Ак-74, и «Винторезы», и пулеметы «Печенег». Все это часть стартовавших масштабных учений разведывательных подразделений Центрального округа. Они проходят на восьми полигонах Сибири, Урала и Поволжья. В учениях задействованы три тысячи военнослужащих.