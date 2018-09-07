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Спецназ ЦВО уничтожил «террористов» под Новосибирском: видео
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Спецназ ЦВО уничтожил «террористов» под Новосибирском: видео 

ТК «Звезда» + ещё 13 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений в лесу спецназовцы обнаружили командный пункт условного противника и уничтожили полевые станции спутниковой связи.
Учения военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа прошли в Новосибирской области.
По легенде учений, условные террористы успели развернуть в лесу полевые станции спутниковой связи. Задача спецназа состоит в том, чтобы найти командный пункт врага, устранить часовых, захватить секретные документы и подорвать объекты противника и его бронетехнику.
Спецназовцы также выполняют нормативы по огневой подготовке из стрелкового и специального оружия. Это и Ак-74, и «Винторезы», и пулеметы «Печенег». Все это часть стартовавших масштабных учений разведывательных подразделений Центрального округа. Они проходят на восьми полигонах Сибири, Урала и Поволжья. В учениях задействованы три тысячи военнослужащих.
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