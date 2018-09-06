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Спецназ ЦВО отразил атаку условных террористов в ходе учений в Самарской области
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Спецназ ЦВО отразил атаку условных террористов в ходе учений в Самарской области 

ТАСС + ещё 12 4 часа назад
Фото: 63.ru
САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели специальное учение разведывательных подразделений по ликвидации условных террористов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.
"Военнослужащие отработали передвижение по пересеченной местности в условный район в составе колонны бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-К». На одном из участков пути группа «боевиков» устроила засаду и напала на колонну", — говорится в сообщении.
Бойцы спецподразделений выполнили задачи по ведению боя из бойниц и люка бронеавтомобилей и уничтожили условных террористов. Также разведывательные группы отработали скрытое передвижение по пересеченной местности и действия в отрыве от главных сил.
В учении приняли участие более тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.
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