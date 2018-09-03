Ещё
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Военные летчики Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Индии и Казахстана, которые участвовали в совместных антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018», покинули военный аэродром в Челябинской области, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).
"Более 20 вертолетов и самолетов Китая, Казахстана и Индии после проведения таможенных процедур вылетели с военного аэродрома Шагол в места постоянного базирования", — говорится в сообщении.
В пункты постоянной дислокации также убыли эшелоны НОАК и Казахстана с личным составом и военной техникой, уточнили в ЦВО.
Ранее экипажи выполнили около 60 вылетов на полигон «Чебаркульский», куда было сброшено более 100 авиационных бомб, а также «выпущено» около 1000 неуправляемых и более 20 управляемых ракет.
Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия-2018» проходили на полигоне «Чебаркуль» с 22 по 29 августа. В маневрах принимали участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия-2018» задействованы, по информации ЦВО, более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко184
Из поминок по Кобзону устроили праздник167
В московском метро жестоко убит полицейский128
В США оценили шансы Украины вернуть Крым218
Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ183
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение