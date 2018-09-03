Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС

"Более 20 вертолетов и самолетов Китая, Казахстана и Индии после проведения таможенных процедур вылетели с военного аэродрома Шагол в места постоянного базирования", — говорится в сообщении.

В пункты постоянной дислокации также убыли эшелоны НОАК и Казахстана с личным составом и военной техникой, уточнили в ЦВО.

Ранее экипажи выполнили около 60 вылетов на полигон «Чебаркульский», куда было сброшено более 100 авиационных бомб, а также «выпущено» около 1000 неуправляемых и более 20 управляемых ракет.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия-2018» проходили на полигоне «Чебаркуль» с 22 по 29 августа. В маневрах принимали участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия-2018» задействованы, по информации ЦВО, более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.