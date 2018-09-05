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Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО отработали эвакуацию условно раненых с поля боя
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Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО отработали эвакуацию условно раненых с поля боя 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учебного боя было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.
На полигоне Цугол в Забайкальском крае медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа учился эвакуировать условно раненых с поля боя в рамках специального учения по медицинскому обеспечению войск округа.
Военнослужащие МОСН на легкобронированных боевых машинах выполнили поиск, эвакуацию условно раненных с поля боя, в том числе из поврежденной боевой техники, оказали им первую врачебную помощь, в частности, отработали остановку кровотечения наложением жгута, наложение фиксирующей шины.
В ходе учебного боя было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.
Кроме того, на учении был отработан порядок работы представителей центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в районе возникновения условного инфекционного заболевания.
Как сообщалось ранее, в ВВО стартовало масштабное учение по проверке подразделений медицинского обеспечения войск при действиях в условном вооруженном конфликте. В мероприятиях задействован весь личный состав и техника медицинских подразделений, включая медицинские отряды специального назначения округа и медицинские службы Тихоокеанского флота.
В практических мероприятиях было задействовано порядка 1 тысячи военных врачей, санинструкторов и других медицинских специалистов, а также около 200 единиц специальной техники, в том числе специальные вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-26 оборудованные медицинским оборудованием.
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