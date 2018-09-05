Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО отработали эвакуацию условно раненых с поля боя

В ходе учебного боя было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

На полигоне Цугол в Забайкальском крае медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа учился эвакуировать условно раненых с поля боя в рамках специального учения по медицинскому обеспечению войск округа.

Военнослужащие МОСН на легкобронированных боевых машинах выполнили поиск, эвакуацию условно раненных с поля боя, в том числе из поврежденной боевой техники, оказали им первую врачебную помощь, в частности, отработали остановку кровотечения наложением жгута, наложение фиксирующей шины.

В ходе учебного боя было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

Кроме того, на учении был отработан порядок работы представителей центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в районе возникновения условного инфекционного заболевания.

Как сообщалось ранее, в ВВО стартовало масштабное учение по проверке подразделений медицинского обеспечения войск при действиях в условном вооруженном конфликте. В мероприятиях задействован весь личный состав и техника медицинских подразделений, включая медицинские отряды специального назначения округа и медицинские службы Тихоокеанского флота.

В практических мероприятиях было задействовано порядка 1 тысячи военных врачей, санинструкторов и других медицинских специалистов, а также около 200 единиц специальной техники, в том числе специальные вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-26 оборудованные медицинским оборудованием.