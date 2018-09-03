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«Не надо злить русского медведя»
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«Не надо злить русского медведя»: депутат Госдумы о военных учениях «Восток‐2018» 

360tv.ru + ещё 5 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В преддверии российских военных учений «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября, первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин выразил надежду, что западные партнеры Москвы никогда не увидят в действии военную мощь России. Об этом сообщило ИА НСН.
«Конечно, это крупные учения, но мы не собираемся демонстрировать и отчитываться перед нашими западными партнерами обо всей нашей мощи. Они ее никогда не увидят. Я надеюсь, что они никогда ее не увидят в действии», — обозначил парламентарий.
По его словам, это не что иное, как сигнал к тому, что «не надо злить русского медведя».
Уточняется, что в учениях «Восток-2018» примут участие порядка 300 тысяч российских военнослужащих и свыше трех тысяч китайских солдат. Кроме того, присутствовать будут также представители Монголии.
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