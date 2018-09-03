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В России создадут десантный конвертоплан
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В России создадут десантный конвертоплан — СМИ 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Воздушно-десантные войска России прорабатывают возможность доставки десантников на поле боя с помощью конвертопланов.
Воздушно-десантные войска России готовят техническое задание по созданию десантного конвертоплана — гибрида самолета и вертолета. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в оборонной промышленности. Сообщается, что ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя.
«До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник.
Стоит отметить, что в августе успешно прошел испытания первый беспилотный летательный аппарат-конвертоплан, разработанный в Татарстане по заказу Минобороны РФ. Дальность полета машины составила 100 километров, а крейсерская скорость — около 140 километров в час. Предполагается, что аппарат может применяться в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли.
На прошедшем недавно международном военно-техническом форуме «Армия-2018» начальник управления строительства и системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков рассказал, что развитие беспилотной авиации в настоящее время идет во всем мире. От Министерства обороны РФ на форуме были представлен десять образцов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). В их числе «Орлан-10», «Элерон-З», «Тахион», и «Гранат» четырех разных модификаций.
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