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«Аэрофлот» получил очередной самолет Sukhoi Superjet 100
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«Аэрофлот» получил очередной самолет Sukhoi Superjet 100 

Rambler News Service + ещё 5 3 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Парк воздушных судов российской авиакомпании «Аэрофлот» пополнился сорок восьмым отечественным самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сообщили в компании.
«Авиалайнеру с бортовым номером RA–89110 присвоено имя «М. Громов», в честь легендарного советского лётчика, Героя Советского Союза», — говорится в сообщении компании.
Самолет имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнет выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» в ближайшие недели, отметили в авиакомпании.
«Аэрофлот» на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100 и планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолетном парке до 50.
Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.
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