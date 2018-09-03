«Аэрофлот» получил очередной самолет Sukhoi Superjet 100

Парк воздушных судов российской авиакомпании «Аэрофлот» пополнился сорок восьмым отечественным самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сообщили в компании.

«Авиалайнеру с бортовым номером RA–89110 присвоено имя «М. Громов», в честь легендарного советского лётчика, Героя Советского Союза», — говорится в сообщении компании.

Самолет имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнет выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» в ближайшие недели, отметили в авиакомпании.

«Аэрофлот» на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100 и планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолетном парке до 50.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.