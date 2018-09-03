Российские артиллеристы уничтожили лагерь «боевиков» в Армении

Российская 201-я база в Армении показала, на что способна артиллерия.

Позиции противника поливали огнем реактивные системы залпового огня «Град». По групповым и одиночным целям также били самоходные 12-ти миллиметровые гаубицы «Акация», минометные расчеты «Сани». Мишени были поражены в радиусе 15-ти километров.

Перед тем, как открыть огонь, цели обнаружили с помощью беспилотников. В распоряжении военных была также навигационная аппаратура, баллистические станции, гирокомпасы и современные средства связи.

Каждый день в маневрах принимают участие полтысячи военнослужащих.