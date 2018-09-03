Ещё
Российские артиллеристы уничтожили лагерь «боевиков» в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские артиллеристы уничтожили лагерь «боевиков» в Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская 201-я база в Армении показала, на что способна артиллерия.
Позиции противника поливали огнем реактивные системы залпового огня «Град». По групповым и одиночным целям также били самоходные 12-ти миллиметровые гаубицы «Акация», минометные расчеты «Сани». Мишени были поражены в радиусе 15-ти километров.
Перед тем, как открыть огонь, цели обнаружили с помощью беспилотников. В распоряжении военных была также навигационная аппаратура, баллистические станции, гирокомпасы и современные средства связи.
Каждый день в маневрах принимают участие полтысячи военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
В ДНР сообщили о начале движения украинской бронетехники по линии соприкосновения Боевики в Идлибе 16 раз нарушили режим прекращения огня В Хабаровском крае артиллеристы ВВО в рамках полевого выхода учились останавливать наступление условного противника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Передун»: Порошенко высмеяли за «подарок» ВСУ106
Совратившую подростка Ардженто выкинули из шоу
Найден пропавший российский вертолет Ми-810
В США оценили шансы Украины вернуть Крым91
В российских учениях увидели сигнал всему миру85
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение