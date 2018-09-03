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Военные экологи ТОФ собрали на острове Врангеля более 220 т мусора
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Военные экологи ТОФ собрали на острове Врангеля более 220 т мусора 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 сентября. Экологическое подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) собрало и подготовило к вывозу с территории заповедника на арктическом острове Врангеля более 220 т мусора, который доставят на материк для переработки. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"На острове Врангеля, на территории государственного заповедника, продолжается работа специального экологического подразделения Тихоокеанского флота, на которое возложены задачи по очистке территории и вывозу из Арктики отслужившего свой срок военного имущества, оборудования и бытового мусора для последующей утилизации. К сегодняшнему дню уже собрано и подготовлено к вывозу с этих территорий более 220 т различного мусора, в том числе старых емкостей из-под горюче-смазочных материалов", — сообщил Воскресенский.
По его словам, отходы с помощью килекторного судна ТОФ будут доставлены на материк для переработки. Экологические мероприятия на острове Врангеля планируется завершить к началу ноября. В них задействованы около 50 военнослужащих и гражданских специалистов флота, а также более 10 единиц техники.
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