Военные Абхазии и РФ впервые вместе отразили атаку с моря и воздуха на межвидовых учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. / ТАСС /. Личный состав российской военной базы совместно с военнослужащими министерства обороны Абхазии успешно отработали задачи по воздушной и наземной обороне побережья республики при одновременном использовании противником авиации и кораблей. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев

"Свыше тысячи военнослужащих Абхазии и России выполнили на полигоне Нагвалоу элементы оборонительного боя при различных вариантах захвата условным противником участков берега", — отметил Астафьев.

Он отметил, что абхазские солдаты и офицеры впервые приняли участие в российских двусторонних ротных тактических учениях, проводимых по единому замыслу с авиационными, сухопутными и морскими подразделениями. При этом решения учебно-боевых задач российскими и абхазскими офицерами принимались совместно на едином командном пункте.

Особое внимание на мероприятии было уделено созданию фортификационных сооружений на береговой линии, маскировке боевых машин и оперативному уничтожению наступающих надводных средств условного противника.

В ходе учений также были выполнены задачи по отражению авиаудара расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов и преодолению зараженного отравляющими веществами участка местности.

Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября.