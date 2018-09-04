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Военные Абхазии и РФ впервые вместе отразили атаку с моря и воздуха на межвидовых учениях
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Военные Абхазии и РФ впервые вместе отразили атаку с моря и воздуха на межвидовых учениях 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Личный состав российской военной базы совместно с военнослужащими министерства обороны Абхазии успешно отработали задачи по воздушной и наземной обороне побережья республики при одновременном использовании противником авиации и кораблей. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Свыше тысячи военнослужащих Абхазии и России выполнили на полигоне Нагвалоу элементы оборонительного боя при различных вариантах захвата условным противником участков берега", — отметил Астафьев.
Он отметил, что абхазские солдаты и офицеры впервые приняли участие в российских двусторонних ротных тактических учениях, проводимых по единому замыслу с авиационными, сухопутными и морскими подразделениями. При этом решения учебно-боевых задач российскими и абхазскими офицерами принимались совместно на едином командном пункте.
Особое внимание на мероприятии было уделено созданию фортификационных сооружений на береговой линии, маскировке боевых машин и оперативному уничтожению наступающих надводных средств условного противника.
В ходе учений также были выполнены задачи по отражению авиаудара расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов и преодолению зараженного отравляющими веществами участка местности.
Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября.
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Источник: экипаж МКС завершил ремонт пробоины на корабле "Союз" Fox: западные спецслужбы зафиксировали доставку оружия из Ирана в Ливан Самые крупные на Украине военные учения начались во Львовской области
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