Военнослужащие российской военной базы в Абхазии уничтожили десантно-штурмовую группу условного противника

В ходе учения мотострелки соединения блокировали условного противника, а подошедшие в район боя танки Т-72Б3 уничтожили укрепившийся десант огнем из 125-мм орудий.

Личный состав российской военной базы в Абхазии в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ) уничтожил десант условного противника, высадившийся в тылу подразделений соединения.

На полигоне Нагвалоу по замыслу одного из эпизодов учения, «противник» с применением транспортно-боевых вертолетов Ми-8 доставил спецгруппу на господствующую высоту в районе путей доставки материальных средств ротной тактической группе базы.

Главной задачей условного противника было сорвать снабжение РТГр и совершить диверсионно-террористические акты с целью создания паники среди местного населения. В роли десантников «противника» выступали военнослужащие разведывательных подразделений соединения.

Получив информацию о присутствии незаконного вооруженного формирования от старшего автомобильной колонны подразделения материально-технического обеспечения, подвергнувшейся атаке диверсантов, командир РТГр принял незамедлительное решение атаковать противника.

Мотострелки базы на современных бронетранспортерах БТР-82АМ блокировали условного противника и сковали его силы боем. Далее подошедшие в район боя танки Т-72Б3 уничтожили укрепившийся десант огнем из 125-мм орудий.

Ротные тактические учения в Абхазии проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие свыше 1000 военнослужащих соединения, задействовано более 300 единиц военной техники.