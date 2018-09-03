Дивизионы «Искандер-М» и 2С4 «Тюльпан» участвуют в российских учениях в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. / ТАСС /. Дивизионы ракетных комплексов «Искандер-М» и тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» включены в общую автоматизированную систему управления на учениях российских войск в Абхазии . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

"В соответствии с решением командования 49-й общевойсковой армии в ходе учений мотострелков в Абхазии будут задействованы расчеты ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, и артиллерийского из Адыгеи", — отметили в пресс-службе.

В единой системе управления огнем ракетчики и минометчики отработают учебно-боевые задачи во взаимодействии с мотострелками российской военной базы, применив стоящие на вооружении ракетные комплексы «Искандер-М» и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан».

Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября. В понедельник на полигонах республики будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих.