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Дивизионы «Искандер-М» и 2С4 «Тюльпан» участвуют в российских учениях в Абхазии
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Дивизионы «Искандер-М» и 2С4 «Тюльпан» участвуют в российских учениях в Абхазии 

ТАСС 3 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Дивизионы ракетных комплексов «Искандер-М» и тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» включены в общую автоматизированную систему управления на учениях российских войск в Абхазии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.
"В соответствии с решением командования 49-й общевойсковой армии в ходе учений мотострелков в Абхазии будут задействованы расчеты ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, и артиллерийского из Адыгеи", — отметили в пресс-службе.
В единой системе управления огнем ракетчики и минометчики отработают учебно-боевые задачи во взаимодействии с мотострелками российской военной базы, применив стоящие на вооружении ракетные комплексы «Искандер-М» и самоходные минометы 2С4 «Тюльпан».
Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября. В понедельник на полигонах республики будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих.
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