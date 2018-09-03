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Всю мощь ВВС Китая уместили в короткий ролик
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Всю мощь ВВС Китая уместили в короткий ролик 

Lenta.ru 3 сентября 2018
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армия Китая выпустили трехминутный ролик, демонстрирующий возможности военной авиации страны. На видео, выложенное на YouTube, обратил внимание Business Insider.
Американское издание отмечает, что ролик демонстрировался в конце августа на авиасалоне в провинции Гирин на северо-востоке Китая. Видео представляет собой компиляцию фрагментов учений с участием, в частности, истребителя пятого поколения Chengdu J-20, штурмовика Shenyang J-16, тактического перехватчика поколения 4++ Chengdu J-10 и бомбардировщика Xian H-6K.
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