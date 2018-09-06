Северный флот примет активное участие в международном фестивале спорта «Гольфстрим-2018»

Военнослужащие, гражданские специалисты и члены их семей будут состязаться в плавании на открытой воде, легкоатлетических и игровых видах спорта как в командном, так и в индивидуальном зачёте.

Военнослужащие Северного флота примут активное участие в третьем международном фестивале спорта «Гольфстрим», который состоится 8 сентября в городе-герое Мурманске

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова прошло рабочее совещание с руководством мурманской администрации по организации проведения фестиваля.

Как отметил адмирал Николай Евменов, подобные спортивно-массовые мероприятия должны способствовать не только пропаганде здорового и активного образа жизни, но и военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

8 сентября на площадке фестиваля будет работать выставка вооружения, военной и специальной техники. Её «изюминкой» станет демонстрация бронетехники исторического взвода. Гостям фестиваля будут показаны легендарные танки ИС-3 и Т-34, а также самоходные артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152 и АСУ-85, восстановленные до заводского состояния.

Две полевые кухни и пекарня накормят посетителей и участников «Гольфстрима» солдатской кашей и свежевыпеченным хлебом.

Желающие поступить на военную службу по контракту на кораблях и в частях Северного флота смогут получить консультации, пройти профотбор и подать заявление в пункте приёма на военную службу по контракту, который также будет работать на фестивале.

Состоится выступления группы рукопашного боя бригады морской пехоты и шлюпочная гонка.

От Северного флота в фестивале «Гольфстрим» примут участие не только военнослужащие, но и гражданские специалисты и члены их семей. Они будут состязаться в плавании на открытой воде, легкоатлетических и игровых видах спорта как в командном, так и в индивидуальном зачёте.