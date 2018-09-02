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В сети вновь нашли причину посмеяться над Порошенко
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В сети высмеяли Порошенко за передачу сертификатов украинской армии 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
В социальных сетях пользователи высмеяли Петра Порошенко из-за его поста в Facebook о передаче сертификатов украинской армии на 75 противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и комплексов "Корсар".
На видеозаписи, размещенной в Facebook, видно, как Порошенко в торжественной обстановке передает сертификаты украинским военным, также на кадрах есть отрывки испытаний этих ракетных комплексов.
Пользователи раскритиковали украинского президента, посчитав этот шаг неприкрытым пиар-ходом и намекнув на предстоящие в стране президентские выборы.
"Что ни сообщение, то что-то передал. Президент-ПЕРЕДУН, не иначе", — написал Юрий Галько.
"Честно говоря, я не понял — а каким боком президент до поступления вооружения в армии? Скоро, пожалуй, патроны к АК он будет передавать?", — задался вопросом Сергей Сопин.
"Спасибо! То Вы на свои деньги закупили "Стугны" и передали их военным? Какой Вы молодец, настоящий Граф!", — заявил Eugen Von Savoyen.
"Неужели скоро выборы?", — заметил Олег Рудиченко.
"Сертификаты передал, а ракетные комплексы не передал?", — добавил Alexandr Kravchenko.
"Лучше вы, господин, передали нам обещанный мир", — отметил Володимир Душа.
Ранее пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар", которые представило украинское КБ "Луч", а многие усомнились в том, что эти комплексы вообще были разработаны на Украине.
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