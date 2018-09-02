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На поиски пропавшего в Иркутской области Ми-8 вылетел вертолёт Росавиации
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«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко

На поиски пропавшего в Иркутской области Ми-8 вылетел вертолёт Росавиации 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Инфо 24
Как рассказал ТАСС источник в авиационных структурах региона, вертолёт принадлежит авиакомпании «Ангара». Другие подробности пока не приводятся.
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