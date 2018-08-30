Британцы бросились «преследовать» судно РФ в Ла-Манше

Британский и французский тральщики сопроводили российское судно через Ла-Манш

«Базирующийся в Портсмуте минный тральщик вёл наблюдение за российским кораблём-разведчиком «Юрий Иванов», проходившим через зону интересов Соединённого Королевства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в операции были задействованы британские вертолёты, а также французский минный тральщик Thetis.

По словам командира Hurworth Марка Хьюарда, задание по слежению за российским судном вблизи британских вод является для них «обычным делом».

В ВМФ напомнили, что недавно минный тральщик сопровождал другой российское судно — ракетный фрегат «Адмирал Макаров», которой также проходил через Ла-Манш по пути в Средиземное море.