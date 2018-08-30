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Британцы бросились «преследовать» судно РФ в Ла-Манше
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Британский и французский тральщики сопроводили российское судно через Ла-Манш 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский минный тральщик Hurworth сопроводил через пролив Ла-Манш судно связи ВМФ России «Юрий Иванов», сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.
«Базирующийся в Портсмуте минный тральщик вёл наблюдение за российским кораблём-разведчиком «Юрий Иванов», проходившим через зону интересов Соединённого Королевства», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в операции были задействованы британские вертолёты, а также французский минный тральщик Thetis.
По словам командира Hurworth Марка Хьюарда, задание по слежению за российским судном вблизи британских вод является для них «обычным делом».
В ВМФ напомнили, что недавно минный тральщик сопровождал другой российское судно — ракетный фрегат «Адмирал Макаров», которой также проходил через Ла-Манш по пути в Средиземное море.
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