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Россия продолжит формировать опорные зоны развития в Арктике — Медведев
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Россия продолжит формировать опорные зоны развития в Арктике — Медведев 

Федеральное агентство новостей + ещё 2 54 минуты назад
Москва, 31 августа. Россия продолжит промышленное освоение Арктики посредством развития судоходства, к приоритетным задачам в регионе также относится строительство опорных зон, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона​​​», — сказал глава правительства.
Медведев напомнил, что Арктика имеет колоссальный экономический потенциал. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в экстремальных условиях Арктики проходят испытания новейшей военной техники.
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