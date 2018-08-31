Россия продолжит формировать опорные зоны развития в Арктике — Медведев

Москва , 31 августа. Россия продолжит промышленное освоение Арктики посредством развития судоходства, к приоритетным задачам в регионе также относится строительство опорных зон, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

«Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона​​​», — сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что Арктика имеет колоссальный экономический потенциал. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в экстремальных условиях Арктики проходят испытания новейшей военной техники.

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