Источник рассказал, где находится микротрещина на МКС

МОСКВА , 30 авг — РИА Новости . Микротрещина, обнаруженная в космическом корабле «Союз МС-09», располагается на стенке за находящимся в бытовом отсеке санузлом, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Микротрещина находится на стене за ассенизационно-санитарным устройством", — пояснил он.

Космические корабли «Союз» состоят из трёх отсеков: спускаемого аппарата, приборно-агрегатного отсека с двигателями и солнечными батареями, а также другими системами жизнеобеспечения корабля, и бытового отсека.

Бытовой отсек имеет длину 3,4 м, диаметр 2,25 м, объём 5 кубических метров. Он оснащён стыковочным узлом и системой сближения, через него производится посадка и переход космонавтов на Международную космическую станцию. Внутри располагаются грузы, ряд систем жизнеобеспечения, например, туалет.