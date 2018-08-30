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Источник рассказал, где находится микротрещина на МКС
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Источник рассказал, где находится микротрещина на МКС 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Микротрещина, обнаруженная в космическом корабле «Союз МС-09», располагается на стенке за находящимся в бытовом отсеке санузлом, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Микротрещина находится на стене за ассенизационно-санитарным устройством", — пояснил он.
Космические корабли «Союз» состоят из трёх отсеков: спускаемого аппарата, приборно-агрегатного отсека с двигателями и солнечными батареями, а также другими системами жизнеобеспечения корабля, и бытового отсека.
Бытовой отсек имеет длину 3,4 м, диаметр 2,25 м, объём 5 кубических метров. Он оснащён стыковочным узлом и системой сближения, через него производится посадка и переход космонавтов на Международную космическую станцию. Внутри располагаются грузы, ряд систем жизнеобеспечения, например, туалет.
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