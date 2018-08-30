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Захарова недовольна учениями НАТО у границ РФ
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Захарова: запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность 

RT на русском + ещё 10 30 августа 2018
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.
Отмечается, что на октябрь-ноябрь на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооруженных сил НАТО «Trident Juncture-2018».
«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от наших границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — сказала Захарова.
20 августа в Латвии начались крупнейшие военные учения «Намейс-2018», которые продлятся до 2 сентября.
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