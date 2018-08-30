Шойгу расписал уникальность отношений с Китаем 

Отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере», — сказал Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Ли Цзочэном, передает ТАСС.
Цзочэн прибыл с визитом в Россию. По словам Шойгу, он уже успел встретиться с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым, а также поучаствовал в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов ШОС.
В июле Шойгу говорил, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай, а военно-техническое сотрудничество между странами «служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности».
В апреле Шойгу в Москве встречался с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.