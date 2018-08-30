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В ж/д войсках ВВО создают подразделения беспилотников
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В железнодорожных войсках ВВО создают подразделения беспилотников 

РИА Новости + ещё 3 30 августа 2018
Фото: Fotolia / Sergey
Подразделения беспилотных летательных аппаратов создаются в соединениях железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), что позволит проводить воздушную разведку перед возведением железнодорожных путей и мостов, сообщает пресс-служба округа в четверг.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов создаются в соединениях железнодорожных войск ВВО. Ведется работа по подбору военнослужащих и их подготовке в центре подготовки специалистов БЛА МО РФ. Специалисты будут выполнять задачи по инженерной разведке местности перед возведением железнодорожных путей и мостов, а также ряд других задач, требующих участия беспилотной авиации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые подразделения планируется оснастить беспилотниками малой дальности.
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