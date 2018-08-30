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Российские военнослужащие в Армении установят знамя «Юнармии» на горе Арагац 1 сентября
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Российские военнослужащие в Армении установят знамя «Юнармии» на горе Арагац 1 сентября 

ТАСС 3 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении 1 сентября установят на одной из вершин горы Арагац — на высоте более 3 тыс. метров — знамя «Юнармии», изготовленное вместе с юнармейцами. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Юнармейцы из Гюмри и Еревана вместе с военнослужащими российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, приняли участие в совместном изготовлении 25-метрового полотна «Знамени Юнармии», — сказал он.
По его словам, данное мероприятие проводится по инициативе командира соединения полковника Владимира Елканова и приурочено к началу учебного года и празднованию Дня знаний.
В этот день в торжественной обстановке пройдет церемония вступления в юнармейцы более 20 учащихся школ, подведомственных Минобороны России в Армении.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.
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