Источник: курсанты Военно-космической академии попали в ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 31 августа. / ТАСС /. Первокурсники Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского вечером в пятницу попали в ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области . По предварительной информации, погиб один из курсантов, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, погиб один первокурсник, трое — в тяжелом [состоянии]", — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 31 августа молодые люди приняли присягу.