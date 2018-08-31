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Источник: курсанты Военно-космической академии попали в ДТП в Ленобласти
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Источник: курсанты Военно-космической академии попали в ДТП в Ленобласти 

ТАСС + ещё 5 22 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Первокурсники Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского вечером в пятницу попали в ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительной информации, погиб один из курсантов, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, погиб один первокурсник, трое — в тяжелом [состоянии]", — сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 31 августа молодые люди приняли присягу.
В региональном управлении МЧС рассказали, что ДТП произошло между деревней Скотное и деревней Осельки Всеволожского района.
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