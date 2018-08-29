Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой

Бразилия направляет войска на границу с Венесуэлой

Правительство Бразилии направляет вооруженные силы в штат Рорайма на севере страны на границе с Венесуэлой , чтобы обеспечить безопасность из-за наплыва венесуэльских мигрантов, сообщил бразильский президент Мишел Темер в видеообращении.

"Сегодня я отдал распоряжение о применении вооруженных сил для обеспечения правопорядка в штате Рорайма… чтобы обеспечить безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые бежали из своей страны в поисках убежища в Бразилии", — заявил Темер.

Ранее сообщалось, что правительство Бразилии направило 120 военнослужащих в штат Рорайма, чтобы предотвратить инциденты из-за наплыва мигрантов.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.