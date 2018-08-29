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Более 1,5 тыс. российских военнослужащих подняты по тревоге в Южной Осетии
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Более 1,5 тыс. российских военнослужащих подняты по тревоге в Южной Осетии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Личный состав российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, поднят по сигналу «учебная тревога» в рамках проверки боевой готовности.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более 1,5 тыс. военнослужащих по сигналу учебной тревоги выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы на полигоны Дзарцеми в Южной и Тарское в Северной Осетиях", — отметил Астафьев.
Подразделения базы примут участие в двухсторонних ротных тактических учениях, которые продлятся до конца нынешней недели.
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