Более 1,5 тыс. российских военнослужащих подняты по тревоге в Южной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. / ТАСС /. Личный состав российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии , поднят по сигналу «учебная тревога» в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих по сигналу учебной тревоги выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы на полигоны Дзарцеми в Южной и Тарское в Северной Осетиях", — отметил Астафьев.

Подразделения базы примут участие в двухсторонних ротных тактических учениях, которые продлятся до конца нынешней недели.