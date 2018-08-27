Ещё
Мотострелки ЮВО в горах Армении прошли 100 км маршем в условиях применения условного противником оружия массового поражения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мотострелки ЮВО в горах Армении прошли 100 км маршем в условиях применения условного противником оружия массового поражения 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Основная цель при совершении марша — подготовка подразделений слаженно действовать и выполнять учебно-боевые задачи в нештатных ситуациях.
Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений совершили 100 км марш по горным дорогам из полигона Камхуд на полигон Алагяз в условиях применения противником оружия массового поражения.
В ходе совершения марша мотострелки в составе колонны в пешем порядке и на военной технике отработали вводные действия при попадании в засаду и налете условного противника, а также преодолели более 30 препятствий, в том числе рвы, окопы, каменные завалы, участки разрушенных дорог и русла горных рек.
Выполнение учебно-боевых задач и преодоление препятствий сопровождалось использованием условным противником холостой стрельбы, дымов, огня, имитации взрывов.
Основная цель при совершении марша в условиях максимально приближенных боевым — подготовка подразделений слаженно действовать и выполнять учебно-боевые задачи в нештатных ситуациях.
Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
На военно-техническом форуме ЮВО под Ростовом-на-Дону готовы принять более 30 тысяч посетителей Первокурсники Военного университета Минобороны России торжественно приняли Военную присягу Более 350 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ торжественно приведены к Военной присяге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве145
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение