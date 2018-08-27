Мотострелки ЮВО в горах Армении прошли 100 км маршем в условиях применения условного противником оружия массового поражения

Основная цель при совершении марша — подготовка подразделений слаженно действовать и выполнять учебно-боевые задачи в нештатных ситуациях.

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений совершили 100 км марш по горным дорогам из полигона Камхуд на полигон Алагяз в условиях применения противником оружия массового поражения.

В ходе совершения марша мотострелки в составе колонны в пешем порядке и на военной технике отработали вводные действия при попадании в засаду и налете условного противника, а также преодолели более 30 препятствий, в том числе рвы, окопы, каменные завалы, участки разрушенных дорог и русла горных рек.

Выполнение учебно-боевых задач и преодоление препятствий сопровождалось использованием условным противником холостой стрельбы, дымов, огня, имитации взрывов.

Основная цель при совершении марша в условиях максимально приближенных боевым — подготовка подразделений слаженно действовать и выполнять учебно-боевые задачи в нештатных ситуациях.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.