Россия начала строить противоракетную базу в Арктике

В порту Тикси ( Якутия ) начали строить военный городок для солдат соединения ПВО Северного флота. Возведение военного городка планируют завершить в течение полугода.

База будет состоять из 11 объектов, среди которых будут общежитие для военных, дизельная электростанция, хранилище воды и топлива и т.д. Все объекты свяжут крытыми переходами.

Первую сваю в будущий военный городок установил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов . В ноября 2017 года назад он заявлял, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО.

Новые соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, в поселках Диксон и Тикси.

На вооружении Северного флота есть в том числе атомные подлодки, авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».