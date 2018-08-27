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Россия начала строить противоракетную базу в Арктике
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Россия начала строить противоракетную базу в Арктике 

Инфо 24 48 минут назад
Фото: Инфо 24
В порту Тикси (Якутия) начали строить военный городок для солдат соединения ПВО Северного флота. Возведение военного городка планируют завершить в течение полугода.
База будет состоять из 11 объектов, среди которых будут общежитие для военных, дизельная электростанция, хранилище воды и топлива и т.д. Все объекты свяжут крытыми переходами.
Первую сваю в будущий военный городок установил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В ноября 2017 года назад он заявлял, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО.
Новые соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, в поселках Диксон и Тикси.
На вооружении Северного флота есть в том числе атомные подлодки, авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
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