Хоккайдо (Япония): Япония и США расширяют военные учения на Хоккайдо.

В сентябре на Хоккайдо пройдут вторые военные учения Northern Viper, которые проводят сухопутные силы самообороны Японии и ВМС США . В этот раз будут серьезно расширены маневры с использованием американского военно-транспортного вертолета Osprey. Цель в том, чтобы за счет интегрированного управления американскими войсками и силами самообороны проиллюстрировать несокрушимый японо-американский союз и оказать давление на Россию Китай , которые усиливают военное влияние в Северо-Восточной Азии.

Между тем эксперты не исключают возможность аварий Osprey, у которых наблюдаются технические изъяны. Также существует возможность того, что вертолеты Osprey будут чаще летать на Хоккайдо из-за регулярного проведения учений.

«Учения проводятся, чтобы не только укрепить взаимодействие с ВМС США, но и снизить нагрузку на Окинаву. Osprey необходимы для мира и стабильности в регионе», — подчеркнул начальник штаба сухопутных сил Кодзи Ямадзаки (Koji Yamazaki) в ходе пресс-конференции 23 августа. За расширением японо-американских маневров с применением Osprey стоит обстановка в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии, которая становится все более нестабильной.

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан

В особенности это касается России и Китая. Что касается России, то в этом месяце в качестве эксперимента она разместила истребители на Итурупе. Кроме того, в военных учениях, которые пройдут в сентябре на Дальнем Востоке и других регионах, примет участие Китай. Россия, у которой испортились отношения с США, и Китай, который наращивает морскую экспансию в Восточно-Китайском море, включая Окинаву и архипелаг Сенкаку, оказывают давление на японо-американский союз.

При этом администрация Трампа, склоняющаяся к диалогу с КНДР , отменила военные учения с Южной Кореей. Если США пойдут на сокращение или же полный вывод войск из РК, влияние американских войск в Северо-Восточной Азии ослабнет. Эксперты отмечают, что в результате может измениться региональный баланс сил. В связи с этим намерение Японии и США состоит в том, чтобы сохранить сдерживающую силу за счет проведения крупномасштабных совместных учений. Размещение по всей стране

В этих условиях вертолеты Osprey развертываются по всей Японии. На военно-воздушной базе корпуса морской пехоты США «Футэмма» находится 24 вертолета Osprey. 22 августа стало известно, что в октябре этого года на базе Йокота будет размещено пять вертолетов ВВС. Предполагается, что в течение ближайших нескольких лет на этой базе будет развернуто еще пять вертолетов. Планируется, что в 2019 году сухопутные силы получат 17 Osprey, которые будут находиться в Сага и других аэропортах.

«Учения Northern Viper предполагают крупномасштабные боевые действия на суше. Велико желание надавить на Россию», — поясняет представитель штаба сухопутных сил. По мнению профессора Женского университета Ясуда Акихиро Ямасита (Akihiro Yamashita), цель США в том, чтобы провести на Хоккайдо крупномасштабные маневры с использованием Osprey, которые могут перевозить большое количество солдат, и тем самым продемонстрировать свое присутствие России.

Между тем во время летных испытаний в период с 1991 по 2000 год произошло крушение четырех вертолетов. Погибло 30 человек. Osprey совмещает функции вертолета, который способен взлетать и садиться вертикально, а также самолета с крылом неизменяемой геометрии, который может летать на высокой скорости. Эксперты отмечают, что такие сложности в управлении, как, например, потеря скорости во время посадки, возникающая из-за небольшого размера лопастей, часто приводят к авариям. Крушения происходят постоянно.

Стимуляция интегрированного управления

Неужели количество полетов на Хоккайдо возрастет? Комментируя цели развертывания вертолетов Osprey на Хоккайдо, правительство Японии поясняло, что это необходимо для снижения нагрузки на Окинаву, однако во внутренней документации министерства обороны Японии, которую удалось получить нашей газете, говорилось только о повышении удобства взаимного управления применительно к прошлогодним Northern Viper. Факт в том, что под видом «снижения нагрузки» стремительно развивается интегрированное управление силами самообороны и американскими войсками.