La Jornada (Мексика): Россия и Китай не сидят сложа руки

Непоследовательные западные СМИ ничего не рассказывают о совместных российско-китайских военных учениях — самых крупных со времен холодной войны. В них впервые участвуют китайские военнослужащие, что означает «серьезный геополитический разворот», который позволит противостоять угрозам, исходящим от Пентагона , пересматривающим ядерную стратегию, и Трампа с его новой стратегией национальной безопасности, где Россия Китай обозначены как враждебные государства.

Прай опровергает досужие рассуждения американских журналистов Перри Кьярамонте (Perry Chiaramonte) и Алекса Диаса (Alex Diaz) из «Фокс Ньюз», близкого к Трампу информационного канала, которые не очень осведомлены в вопросах ядерного оружия, но при этом голословно заявляющих, что «ядерный арсенал России лает, но не кусает».

Прай приводит 5 фундаментальных выкладок.

1— Россия имеет по меньшей мере десятикратное превосходство в области тактического ядерного оружия и по крайней мере двойное преимущество в общем количестве ядерного оружия.

2— Россия обладает передовым ядерным оружием третьего поколения, которое при помощи электромагнитного излучение способно парализовать ядерные силы США

3— Современные российские межконтинентальные баллистические ракеты, устанавливаемые на подводных лодках, обладают такой точностью наведения, что в состоянии нанести превентивный первый удар, который уничтожит все (!) бомбардировщики, ракеты и от половины до двух третей подлодок в портах США.

4— После холодной войны баллистические ракеты, установленные на подлодках США, сократились до 14.

5— После холодной войн число американских баз стратегических бомбардировщиков сократилось с 45 до 3.

Прай утверждает, что большая часть подлодок США находятся в портах, и лишь треть находится в морях, вследствие чего они будут обнаружены российскими спутниками в случае их приведения в повышенную боеготовность в портах приписки Кингс Бэй в Джорджии и Бангор в Вашингтоне и развертывания от Атлантического до Тихого океана.

Прай поясняет, что поправка от 14 августа, внесенная Трампом в Акт об авторизации национальной обороны, направлена на модернизацию всех ядерных сил США с целью сдерживания беспрецедентной ядерной угрозы со стороны Москвы

Снайдер со своей стороны указывает, что Россия и Китай разрабатывают новые прорывные системы вооружений в рамках подготовки войны с США«.

По поводу нового российского гиперзвукового ядерного оружия, о котором поведал миру Владимир Путина 1 марта нынешнего года, написана обширная литература для подхалимов и сомневающихся. Это оказало свое воздействие на Китай, который разрабатывает «автономные подлодки, управляемые искусственным интеллектом, способные поразить любую цель на земном шаре». Все это является частью долгосрочного китайского плана, разработанного с целью одержать победу в войне с США, о чем свидетельствуют документы Центральной военной комиссии Китая.

Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев военные приготовления стран держатся в секрете до тех пор, пока не грянет война.