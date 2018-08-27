Корабли Тихоокеанского флота на учениях поразили цели крылатыми ракетами

ВЛАДИВОСТОК , 27 авг — РИА Новости . Корабли и береговые комплексы ТОФ на учениях нанесли успешный удар 7 крылатыми ракетами по надводным целям из Охотского моря и с Камчатки, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малых ракетных кораблей «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар по двум дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс» наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.

"Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля все семь крылатых ракет успешно поразили мишени", — добавляется в сообщении.