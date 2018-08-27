Ещё
В Дагестане военным объявили учебную тревогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане военным объявили учебную тревогу 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
В частях 58-й армии и Каспийской флотилии в Дагестане объявлена учебная тревога. Тактические группы из двух соединений приступили к совершению марша в составе механизированных колонн на полигон Аданак.
Маневры мотострелков и морских пехотинцев поддержат бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27СМ и ударные вертолеты Ка-52.
Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, морская пехота отработает высадку на побережье в условиях учебного боя с мотострелковыми подразделениями. В учениях примут участие около полутора тысяч военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц боевой техники, включая корабли Каспийской флотилии.
Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более полутора тысяч единиц техники.
Российская Газета: последние новости
Во Владивостоке назвали победителей чемпионата "Аквароботех-2018" Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США На учениях "Мирной миссии" задействуют сводную авиагруппу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение