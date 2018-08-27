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2000 военнослужащих и 200 боевых машин: в Калининградской области проходят учения Балтфлота
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2000 военнослужащих и 200 боевых машин: в Калининградской области проходят учения Балтфлота 

Клопс.Ru 41 минуту назад
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Подразделения выполнят нормативы по огневой, тактической, инженерной и спецподготовке в условиях, максимально приближённых к боевым. А также разыграют эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника. Артиллеристы выполнят более десяти огневых задач по разведке и поражению целей.
Особенностью учений в этом году станет отработка элементов при применении противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии. На заключительном этапе учений все подразделения выполнят совместные боевые стрельбы изо всех видов стрелкового оружия.
Плановые учения пройдут с 27 августа по 2 сентября.
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