2000 военнослужащих и 200 боевых машин: в Калининградской области проходят учения Балтфлота

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Подразделения выполнят нормативы по огневой, тактической, инженерной и спецподготовке в условиях, максимально приближённых к боевым. А также разыграют эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника. Артиллеристы выполнят более десяти огневых задач по разведке и поражению целей.

Особенностью учений в этом году станет отработка элементов при применении противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии. На заключительном этапе учений все подразделения выполнят совместные боевые стрельбы изо всех видов стрелкового оружия.

Плановые учения пройдут с 27 августа по 2 сентября.