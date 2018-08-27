Корабли Тихоокеанского флота провели масштабные стрельбы крылатыми ракетами

На учениях корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота нанесли из Охотского моря и с Камчатки успешный удар семью крылатыми ракетами по надводным целям, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

«Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малых ракетных кораблей «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям», — приводит РИА «Новости» сообщение отдела.

Ракетный удар по дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс» нанесли из Охотского моря и с побережья Камчатки на дистанцию от 250 до 500 км.

«По данным объективного контроля все семь крылатых ракет успешно поразили мишени», — сообщили в пресс-службе.