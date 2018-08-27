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Корабли Тихоокеанского флота провели масштабные стрельбы
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Корабли Тихоокеанского флота провели масштабные стрельбы крылатыми ракетами 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
На учениях корабли и береговые комплексы Тихоокеанского флота нанесли из Охотского моря и с Камчатки успешный удар семью крылатыми ракетами по надводным целям, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
«Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и малых ракетных кораблей «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск» и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям», — приводит РИА «Новости» сообщение отдела.
Ракетный удар по дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс» нанесли из Охотского моря и с побережья Камчатки на дистанцию от 250 до 500 км.
«По данным объективного контроля все семь крылатых ракет успешно поразили мишени», — сообщили в пресс-службе.
Безопасность района была обеспечена 20 боевыми кораблями и судами Приморской флотилии сил ТОФ, войск и сил на Северо-востоке России, а также самолетами морской авиации ТОФ.
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