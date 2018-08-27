Подразделения по борьбе с беспилотниками созданы в ВС России

В Российской армии созданы мобильные группы по борьбе с беспилотниками, которые используют опыт боевых действий в САР. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Южного военного-округа.

Согласно информации, обнародованной в релизе, специальные группы по борьбе с БПЛА образованы в соединениях военного округа «в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии ».

Тактико-специальные учения с такими мобильными группами пройдут 30 августа в Волгоградской области на аэродроме Мариновка. В ходе маневров специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны отработают обнаружение и уничтожение беспилотников с помощью комплексов РЭБ «Житель» и станций «Лесочек».

Комплексы «Лесочек» защищают автобронетехнику от радиоуправляемых минно-взрывных устройств в движении и в стационарных условиях. Оборудование может размещаться на бронетехнике, автомобиле, в рюкзаке, в кейсе.

«Житель» — это автоматизированная станция помех Р-330Ж, целью которой является обнаружение, пеленгование и радиоподавление мобильных станций спутниковой связи, базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM и GPS и каналов управления БЛА.

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