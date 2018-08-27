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Командующий войсками ЦВО вручил подарки детям с ограниченными возможностями на МВТФ «Армия-2018»
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Командующий войсками ЦВО вручил подарки детям с ограниченными возможностями на МВТФ «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребятам из отделения паллиативной помощи городской клинической больницы была предоставлена возможность увидеть выступления военнослужащих спецназа, подержать в руках образцы современного стрелкового оружия.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин вручил памятные подарки детям с ограниченными возможностями на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге.
На церемонии открытия военного форума дети получили футболки и кепки с логотипами «Армия». Ребятам была предоставлена возможность увидеть показные выступления военнослужащих специального назначения, освобождение здания от условного противника, подержать в руках образцы современного стрелкового оружия Вооруженных Сил России. На развернутой полевой кухни детей угостили горячим хлебом и солдатской кашей. Каждый желающий мог посидеть на штатном месте механика-водителя за рычагами танка Т-72Б, Т-80.
Дети с ограниченными возможностями являются пациентами отделения паллиативной помощи городской клинической больницы в Екатеринбурге.
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