Первокурсникам Вольского филиала Военной академии МТО вручили боевое оружие

Закрепление оружия стало итогом проведения общевойсковой подготовки, в ходе которой курсанты получили представление о предназначении и составе Вооруженных Сил, знания о положениях общевоинских уставов ВС РФ

На строевом плацу Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулева состоялся торжественный ритуал вручения боевого оружия первокурсникам.

В церемонии приняли участие командование филиала, командиры подразделений и курсанты 1 курса.

Закрепление оружия стало итогом проведения общевойсковой подготовки, в ходе которой обучающиеся получили представление о предназначении и составе Вооруженных Сил Российской Федерации, знания о положениях общевоинских уставов ВС РФ, тактико-технических характеристиках и основах боевого применения вооружения и военной техники.

По окончании мероприятия будущие офицеры приняли поздравления и прошли торжественным маршем со штатным оружием под военный марш.

В дальнейшем с личным оружием в руках курсанты будут проходить обучение, выполнять упражнения учебных стрельб, а также различные учебно-боевые задачи.