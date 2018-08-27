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Первокурсникам Вольского филиала Военной академии МТО вручили боевое оружие
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Первокурсникам Вольского филиала Военной академии МТО вручили боевое оружие 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Закрепление оружия стало итогом проведения общевойсковой подготовки, в ходе которой курсанты получили представление о предназначении и составе Вооруженных Сил, знания о положениях общевоинских уставов ВС РФ.
На строевом плацу Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулева состоялся торжественный ритуал вручения боевого оружия первокурсникам.
В церемонии приняли участие командование филиала, командиры подразделений и курсанты 1 курса.
Закрепление оружия стало итогом проведения общевойсковой подготовки, в ходе которой обучающиеся получили представление о предназначении и составе Вооруженных Сил Российской Федерации, знания о положениях общевоинских уставов ВС РФ, тактико-технических характеристиках и основах боевого применения вооружения и военной техники.
По окончании мероприятия будущие офицеры приняли поздравления и прошли торжественным маршем со штатным оружием под военный марш.
В дальнейшем с личным оружием в руках курсанты будут проходить обучение, выполнять упражнения учебных стрельб, а также различные учебно-боевые задачи.
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