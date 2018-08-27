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В Кургане состоялась акция «Военная служба по контракту –твой выбор!»
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В Кургане состоялась акция «Военная служба по контракту –твой выбор!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту развернули мобильный пункт отбора.
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!» прошла на территории Кургана в рамках празднования Дня города.
На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту развернули мобильный пункт отбора. Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.
Более 16 молодых людей изъявили желание проходить военную службу по контракту в танковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном на Южном Урале. С кандидатами были проведены беседы, а также предварительный отбор в виде тестирования военно-профессиональной направленности.
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