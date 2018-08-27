«Роскосмос» поспорил с Минобороны

По словам Севастьянова, в задачи совета директоров Центра Хруничева входит «содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет „Протон“, завершение летных испытаний ракет „Ангара“ с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске ».

Шойгу, выступая 7 августа на селекторном совещании, заявил о завершении летных испытаний комплекса «Ангара» на Плесецке. «В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей „Ангара“ легкого и тяжелого классов», — сказал министр обороны.