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«Роскосмос» поспорил с Минобороны
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«Роскосмос» поспорил с Минобороны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Одной из задач совета директоров Центра Хруничева является завершение летных испытаний ракет «Ангара» с космодрома Плесецк, заявил «Коммерсанту» председатель совета Николай Севастьянов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что летные испытания космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк уже завершены.
По словам Севастьянова, в задачи совета директоров Центра Хруничева входит «содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет „Протон“, завершение летных испытаний ракет „Ангара“ с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске».
Шойгу, выступая 7 августа на селекторном совещании, заявил о завершении летных испытаний комплекса «Ангара» на Плесецке. «В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей „Ангара“ легкого и тяжелого классов», — сказал министр обороны.
Официальное решение о начале работ над семейством «Ангара» принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у Центра Хруничева ушло около трех миллиардов долларов.
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