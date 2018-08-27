Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота.

«Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.

В ноябре 2018 года Евменов рассказал, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО.

Отмечается, что военный городок состоит из 11 объектов. По данным пресс-службы флота, строительство городка будет идти на протяжении полугода.

Ранее Евменов заявил, что на базе флота будет сформирована новая дивизия ПВО в Арктике в 2018 году.