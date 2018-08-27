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Россия начала строительство базы ПВО в Арктике
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Россия начала строительство базы ПВО в Арктике 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота.
«Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.
В ноябре 2018 года Евменов рассказал, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО.
Отмечается, что военный городок состоит из 11 объектов. По данным пресс-службы флота, строительство городка будет идти на протяжении полугода.
Ранее Евменов заявил, что на базе флота будет сформирована новая дивизия ПВО в Арктике в 2018 году.
RT на русском: последние новости
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