Песков: Путина на ВЭФ ждет насыщенная программа работы, но без посещения военных учений 

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время Восточного экономического форума (ВЭФ), но пока не планирует вместе с китайским лидером посетить учения «Восток», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке, запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию", — сказал представитель Кремля.
"Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит с очень богатой, обширной — и содержанию, и по набору мероприятий — программой. Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений ["Восток"]", — отметил Песков.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
Учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Они станут беспрецедентными по масштабам, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.