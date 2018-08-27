Песков: Путина на ВЭФ ждет насыщенная программа работы, но без посещения военных учений

"Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке , запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию", — сказал представитель Кремля.

"Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит с очень богатой, обширной — и содержанию, и по набору мероприятий — программой. Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений ["Восток"]", — отметил Песков.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.