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На Балтфлоте начались учения мотострелкового и артиллерийских соединений
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На Балтфлоте начались учения мотострелкового и артиллерийских соединений 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Под Калининградом начались учения мотострелкового и артиллерийских соединений Балтфлота.
В них принимают участие более 2 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пушки, а также вертолеты и самолеты морской авиации Балтийского флота.
Военнослужащим предстоит разыграть эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника, выполнить нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.
«Особенностью учения станет отработка вопросов подготовки и ведения наступательного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.
Также будут боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин, артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника. Плановое учение продлится до конца недели.
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