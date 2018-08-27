На Балтфлоте начались учения мотострелкового и артиллерийских соединений

Под Калининградом начались учения мотострелкового и артиллерийских соединений Балтфлота.

В них принимают участие более 2 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пушки, а также вертолеты и самолеты морской авиации Балтийского флота.

Военнослужащим предстоит разыграть эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника, выполнить нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Особенностью учения станет отработка вопросов подготовки и ведения наступательного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов

Также будут боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин, артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника. Плановое учение продлится до конца недели.