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На Украине испытали новейшие ракеты и противотанковые комплексы
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На Украине испытали новейшие ракеты и противотанковые комплексы 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Испытания новейших образцов вооружения проводились на полигоне в Одесской области.
На Украине отрапортовали об успешных испытаниях новейшей ракеты наземного базирования «Нептун». Оружие спроектировано конструкторским бюро «Луч», входящим в концерн «Уроборонпром». Соответствующий ролик украинские оружейники опубликовали в YouTube.
Согласно заявленным характеристикам, «Нептун» способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 километров. Испытания проходили на полигоне в Одесской области. Там же прошел заключительный этап испытаний ракетный комплекс «Корсар».
Его ракеты оснащены кумулятивной боевой частью, способной поражать бронетехнику с расстояния в 2,5 км.
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