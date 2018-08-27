На Украине испытали новейшие ракеты и противотанковые комплексы

Испытания новейших образцов вооружения проводились на полигоне в Одесской области.

На Украине отрапортовали об успешных испытаниях новейшей ракеты наземного базирования «Нептун». Оружие спроектировано конструкторским бюро «Луч», входящим в концерн «Уроборонпром». Соответствующий ролик украинские оружейники опубликовали в YouTube.

Согласно заявленным характеристикам, «Нептун» способен поражать наземные и морские цели на дальности в 300 километров. Испытания проходили на полигоне в Одесской области. Там же прошел заключительный этап испытаний ракетный комплекс «Корсар».

Его ракеты оснащены кумулятивной боевой частью, способной поражать бронетехнику с расстояния в 2,5 км.