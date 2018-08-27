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Под Калининградом начались тактические учения Балтфлота с участием двух тысяч военных
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Под Калининградом начались тактические учения Балтфлота с участием двух тысяч военных 

ТАСС 49 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Совместные тактические учения мотострелкового и артиллерийских соединений армейского корпуса Балтийского флота начались на одном из полигонов в Калининградской области.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"В плановом учении мотострелкового и артиллерийских соединений армейского корпуса флота принимают участие более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пушки, а также вертолеты и самолеты морской авиации", — сказал он.
Мартов отметил, что после совершения маршей из мест постоянной дислокации на полигоне военнослужащие армейского корпуса флота в ходе активной фазы учений «разыграют эпизоды по блокированию и уничтожению условного противника».
"Особенностью учения станет отработка вопросов подготовки и ведения наступательного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии", — подчеркнул официальный представитель флота.
Артиллеристы, задействованные в учениях, выполнят более 10 огневых задач по разведке и поражению целей, как отдельными орудиями, так и в составе батарей и дивизионов.
Расчеты будут ставить неподвижный заградительный огонь на фронте свыше двух тысяч метров, вести стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой, применять осветительные и дымовые боеприпасы.
"На заключительном этапе совместных учений, которые продлятся до конца текущей недели, подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин, артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника", — заключил Мартов.
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