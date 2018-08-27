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В ЮВО созданы мобильные подразделения по борьбе с беспилотниками
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В ЮВО созданы мобильные подразделения по борьбе с беспилотниками 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
«На учении подразделения РЭБ выполнят задачи подавления радиосвязи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе и каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в официальном сообщении Южного военного округа.
В военном ведомстве отметили, что специальные мобильные группы по борьбе с беспилотниками созданы для внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии.
На полигоне Тарское в Северной Осетии впервые были задействованы комплексы «Красуха» и «Мурманск-БН», обладающие возможностями радиоподавления мощным излучением на расстоянии в несколько сотен километров. В Ростовской области упор делался на применение комплекса «Борисоглебск-2», где за счет применения новой аппаратуры увеличена скорость и точность сканирования частотного диапазона при обнаружении сигналов на неизвестных частотах. В Волгоградской области был создан радиоэлектронный купол и искажено навигационное поле, что защищает подразделения от ударов высокоточного оружия.
В военных маневрах, которые продлятся до 31 августа, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.
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