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Военным досрочно передали полк зенитных систем С-400 «Триумф»
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Военным досрочно передали полк зенитных систем С-400 «Триумф» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны России полковой комплект зенитных комплексов С-400. Церемония передачи оружия прошла на астраханском полигоне Капустин Яр по окончании примено-сдаточных испытаний.
— Были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Испытания прошли успешно, — сообшили ТАСС в пресс-службе концерна.
С-400 «Триумф» — системы ПВО большой и средней дальности, предназначенные для поражения любых воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей зона действия комплекса расширяется до 600 километров. Особенностью С-400 является применение в пусковых установках разных типов ракет, специализированных под различные задачи. Это позволяет выстроить надежную эшелонированную оборону.
"Триумфы" признаны лучшей зенитной системой в мире, их заказали Турция и Китай, переговоры о покупке ведет Индия.
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