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Турчинов направит на «оборону» 5% от украинского ВВП. Испания тратит 0,92%, США — 3,5%
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Турчинов направит на «оборону» 5% от украинского ВВП. Испания тратит 0,92%, США — 3,5% 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн (5% от ВВП). Заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Об этом сообщает 27 августа пресс-служба СНБО.
Турчинов провел совещание с участием первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива, и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, министра обороны Степана Полторака, министра внутренних дел Арсена Авакова. На мероприятии также присутствовали руководители других силовых структур и ведомств.
Секретарь СНБО Украины сообщил, что согласно прогнозам Кабмина, ВВП на 2019 год составит 3 трлн 946 млрд грн.
«Поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн», — заключил Турчинов.
По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланирована, в частности, разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Также планируется финансирование государственной политики в сфере кибербезопасности.
Он добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в Кабинет министров Украины.
Напомним, что более развитые страны тратят на оборону куда меньше средств своих налогоплательщиков. Так, в 2017 году Испания потратила на оборону 0,92% ВВП, в общей сложности европейские союзники потратили 1,46% ВВП стран-членов НАТО, США — 3,57%.
При этом, по мнению военных экспертов, в армии Украины процветают воровство и коррупция, а частые взрывы на учебных полигонах, пожары на складах оружия все это маскируют.
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