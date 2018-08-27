Турчинов направит на «оборону» 5% от украинского ВВП. Испания тратит 0,92%, США — 3,5%

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн (5% от ВВП). Заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

Об этом сообщает 27 августа пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины сообщил, что согласно прогнозам Кабмина, ВВП на 2019 год составит 3 трлн 946 млрд грн.

«Поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн», — заключил Турчинов.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланирована, в частности, разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Также планируется финансирование государственной политики в сфере кибербезопасности.

Он добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в Кабинет министров Украины

Напомним, что более развитые страны тратят на оборону куда меньше средств своих налогоплательщиков. Так, в 2017 году Испания потратила на оборону 0,92% ВВП, в общей сложности европейские союзники потратили 1,46% ВВП стран-членов НАТО США — 3,57%.

При этом, по мнению военных экспертов, в армии Украины процветают воровство и коррупция, а частые взрывы на учебных полигонах, пожары на складах оружия все это маскируют.